Ferrara: “In questa squadra non c’è uno come Sottil. Gudmundsson e Fagioli assenti, manca creatività”

L’opinionista Benedetto Ferrara ha detto la sua sui problemi di attualità della Fiorentina di Stefano Pioli

L’opinionista Benedetto Ferrara si è espresso ai microfoni di Radio Bruno per commentare le ultime in casa Fiorentina: “Se c’è un occasione per ritrovare coraggio, questa è perfetta. In questo momento non hai nè gioco nè coraggio, quindi è un bene giocare con il Sigma prima della Roma. È l’occasione per ritrovare autostima, ma anche il gol, la vittoria. È la più abbordabile del girone”.

Sulle parole di Pioli in conferenza: “Credo che abbia mantenuto le sue posizioni, e che sia stato onesto, come nel caso delle parole su Sohm, anche se io ho qualche dubbio sul Pioli del 2025, reduce da una stagione non esaltante in Arabia. Vedo tutti responsabili in questo momento, anche la società che ha speso tanto. L’atteggiamento di Pioli, però, è giusto, ammette i giocatori che lo hanno deluso, ammette che il mercato è stata condiviso con la società. In questo momento, devono alzare le loro asticelle interiori e fare di più”.

Sulle poche responsabilità ai calciatori: “Quando le cose vanno male, è tutto il sistema responsabile, società, staff tecnico e squadra, ma, generalmente, si va scendere, prima ce la si prende con l’allenatore, anche perché è quello che puoi cambiare, poi la squadra, e poi c’è la società. In questa squadra non hai un giocatore come Sottil, che salta l’uomo e crea paranoie alla difesa avversarie, quindi il problema è che giocatori come Gudmundsson o Fagioli, in questo momento, non ce li hai, tanto che si parte dal basso , ma quando Ranieri è sotto pressione, butta la palla. Manca la creatività”.