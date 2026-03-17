Ferrara: “La Fiorentina gioca da Fiorentina. Parisi e Dodò da applausi, sono due giocatori sopra le righe”

Benedetto Ferrara a La Nazione ha così parlato: “Vittoria preziosa, quella che ci voleva per allungare dalla zona oscura della classifica. La Fiorentina gioca da Fiorentina, un collettivo capace (evento raro di questi tempi) di dominare il gioco e mangiarsi l’avversario in scioltezza. In mezzo a un gruppo bravo questa volta a non perdere l’ennesima occasione, è giusto sottolineare il fatto che ci sono due giocatori sopra le righe, visto che sono quelli capaci di saltare l’uomo e trascinare la squadra fuori dal recinto della prevedibilità.

La velocità è la loro arma: Parisi e Dodo, applausi per loro. Il primo sta attraversando un periodo importante, bravo anche nel nuovo ruolo di esterno alto (a destra). Un gol e tanto sacrificio, di questi tempi è lui l’uomo in più. L’altro, il brasiliano, dimostra, con un assolo straordinario, quanto la tecnica e la rapidità siano fondamentali per immaginare qualcosa di diverso. Bravi loro e bravi tutti. Perché vincere a Cremona valeva tantissimo. E così è andata”.