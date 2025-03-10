Ferrara: "Palladino deve liberarsi delle sue paure perché la Fiorentina non deve solo difendersi, ma proporre gioco"

Il giornalista ha detto la sua sulla partita di ieri contro il Napoli del Maradona persa per 2-1 dai viola

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Benedetto Ferrara che ha commentato la sconfitta dei viola a Napoli: "Non sono i punti di ieri che mancano alla Fiorentina perché perdere contro il Napoli ci sta e non è un problema, però anche ieri hai giocato solo alcuni minuti e in altri sei sparito. Palladino deve essere più propositivo e meno timoroso perché sono le sue paure quelle che avverte la squadra, invece quando i giocatori si sentono più tranquilli, sono in grado di fare cose buone perché questa Fiorentina ha i giocatori per proporre un buon calcio. Non si può giocare solo sui lancioni per Kean che, da solo, ieri ha fatto tutto, devi giocare con Gud e Kean insieme come nell'azione del gol dove si sono cercati con qualità e hanno riaperto la gara e né ci si può affidare solo ai miracoli di De Gea."

Sul Napoli: "Conte non è il massimo dei giochisti, però ieri ha fatto una buonissima partita anche perché la Fiorentina spariva e riappariva. Ovviamente sono più forti di noi ed hanno altri obiettivi, ma mi hanno dato l'idea di un gruppo organizzato che ancora noi non abbiamo, ci manca proprio il gusto del gioco mentre loro si divertivano."

Sulla Fiorentina: "Non esiste un problema fisico perché ieri abbiamo fatto meglio il secondo del primo in cui sei stato troppo rinunciatario. Invece nella ripresa è bastato alzare un po' il baricentro con Gud vicino a Kean e le cose sono migliorate. Il problema dei viola è l'atteggiamento perché se stai sereno, hai molta qualità. Hai un problema mentale evidente."