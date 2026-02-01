Ferrara bacchetta i giocatori: “Guardando la Fiorentina sembra che nessuno si sia reso conto della classifica”

Nelle pagine di La Nazione troviamo un commento di Benedetto Ferrara: “Guardando la Fiorentina si ha l’impressione che nessuno dei protagonisti si sia reso conto della posizione in classifica. Una formazione offensiva che non offende e apre le porte al gioco del Napoli. Per non dire della difesa e di quel senso di precarietà che ti spinge sempre sotto. Giusto ricordare che il Napoli è messo davvero male. Però gioca, si adatta alle emergenze, le stesse che l’hanno spinta fuori dalla Champions. Certo, perdere a Napoli ci stava. Ma queste spiegazioni non bastano più.

C’è un popolo di tifosi che prega per l’arrivo di un difensore di livello, quello che doveva essere il primo acquisto del mercato. Ci auguriamo che arrivi nelle prossime ore, ma il ritardo c’è, è evidente e non fa piacere a nessuno. Nel frattempo Vanoli si sbatte nella confusione. Dobbiamo sperare che Paratici nelle prossime ore metta a segno un colpo utile alla causa e poi faccia sentire la sua presenza al Viola Park. Ormai aggrapparsi a qualcosa o a qualcuno è diventata una regola. Purtroppo”.