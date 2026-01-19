19 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:59

Ferrara: “Vanoli si è dannato l’anima per trovare l’armonia. Bravo lui e i giocatori, ora le gambe girano”

Redazione

19 Gennaio · 09:32

Aggiornamento: 19 Gennaio 2026 · 09:32

"Avanti così!"

Benedetto Ferrara ha così parlato a La Nazione: “Questo grande romanzo popolare chiamato Fiorentina continua ad allagarci il cuore di emozioni forti. Lacrime, paure, rinascite, cori, dolore, ripartenze. Questa vittoria arrivata poche ore dopo la scomparsa del presidente ha messo in mostra un desiderio di rivincita sul dolore e sulle difficoltà forte e travolgente. Una squadra dominante, un gruppo che cancella quel poco o niente con cui abbiamo convissuto per troppo tempo.

Ora che il sole inizia a uscire da quello strato di nuvole pesanti che coprivano la luce, iniziamo a vedere il lavoro di un allenatore che si è dannato l’anima per trovare quell’armonia umana e di gioco impossibile da rintracciare fino a qualche tempo fa. Bravo lui e bravi i suoi giocatori a seguirlo: ora le gambe girano, le teste sono più leggere e giocare diventa perfino divertente. Avanti così, nel nome del presidente, della sua famiglia e di quei valori che fanno di questa comunità qualcosa di speciale”.

