30 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:24

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ferrara: “Il cambiamento di Commisso Jr? La perdita di un padre ti dà una missione”

Giuseppe Commisso

Rassegna Stampa

Ferrara: “Il cambiamento di Commisso Jr? La perdita di un padre ti dà una missione”

Redazione

30 Gennaio · 09:34

Aggiornamento: 30 Gennaio 2026 · 09:43

TAG:

Commissoferrara

Condividi:

di

"Forza Joseph siamo nelle tue mani"

Troviamo un pezzo di Benedetto Ferrara nelle pagine di La Nazione: “Ma il personaggio della settimana è Joseph Commisso, il nuovo presidente a cui non dispiace la balaustra (quanti ricordi). In tanti sono rimasti senza parole nel vedere la metamorfosi del figlio di Rocco. Eppure non c’è da meravigliarsi. La perdita di un padre spesso ti mette davanti a un bivio e a una missione: ti devi assumere le responsabilità e quindi metterti in discussione. Joseph avrà avuto il tempo per parlare col padre e comprendere i suoi desideri. E poi c’è una madre affettuosa e decisa. Insomma, c’è una famiglia e tutto il suo amore. E allora forza Joseph, siamo nelle tue mani”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio