Ferrara: “Il cambiamento di Commisso Jr? La perdita di un padre ti dà una missione”

Troviamo un pezzo di Benedetto Ferrara nelle pagine di La Nazione: “Ma il personaggio della settimana è Joseph Commisso, il nuovo presidente a cui non dispiace la balaustra (quanti ricordi). In tanti sono rimasti senza parole nel vedere la metamorfosi del figlio di Rocco. Eppure non c’è da meravigliarsi. La perdita di un padre spesso ti mette davanti a un bivio e a una missione: ti devi assumere le responsabilità e quindi metterti in discussione. Joseph avrà avuto il tempo per parlare col padre e comprendere i suoi desideri. E poi c’è una madre affettuosa e decisa. Insomma, c’è una famiglia e tutto il suo amore. E allora forza Joseph, siamo nelle tue mani”.