Sentite Ferrara: “La Fiorentina deve uscire dal non calcio, è la rosa migliore dell’era Commisso”

Serve coraggio, servono Gud e Fagioli liberi di esprimersi, serve il verbo "giocare"

Benedetto Ferrara ha così commentato il ko della Fiorentina a La Nazione: “Palladino dice (e lo pensiamo in tanti) che la Fiorentina deve ripartire dal secondo tempo di Napoli. Già. Traduzione, la nostra: la Fiorentina deve uscire dal tunnel del non calcio, quello del tutti dietro, della solitudine di Kean, quello che da un pezzo umilia i tifosi e i giocatori. Questa è la rosa migliore dell'era Commisso. Forse è tardi o forse no, ma di sicuro è il momento di iniziare a giocare a pallone, perché i giocatori per farlo ci sono. E' chiaro, tutti i punti pesanti la Fiorentina li ha persi in altre sfide, ma è altrettanto chiaro che l'atteggiamento della squadra nel primo tempo è servito solo a dare forza all'avversario e che solo De Gea, colpevole sul primo gol, ha evitato che finisse tutto in 45 minuti. Serve coraggio, servono Gud e Fagioli liberi di esprimersi, serve il verbo "giocare". La squadra c'è, speriamo che l'allenatore sappia sorprenderci. Ps. Servirebbe anche giocare due tempi. Pare che il calcio part time non sia un granchè”.