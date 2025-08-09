Ferrara: “Beltran vero professionista. Non deve sorprendere se è uscita l’ipotesi Sassuolo. Pensaci bene Lucas”

Benedetto Ferrara ha commentato la situazione di Lucas Beltran nelle pagine di La Nazione: “I giocatori che fanno le bizze perché vogliono cambiare squadra mi mettono tristezza. E’ un desiderio lecito, ma c’è modo e modo. Ricordate Bernardeschi? E Kalinic? Il moralismo facile è da evitare, ma viene da pensare che a certi livelli affrontare la realtà invece di scappare sia sempre un ottimo esempio, soprattutto perché il pallone sarebbe uno sport.

Almeno Beltran è un vero professionista. Se fosse andato al Flamengo la Fiorentina avrebbe risolto un po’ di problemi e preso subito un sostituto. Ma lui ha il diritto di rifiutare una destinazione non gradita. Non deve però sorprendere se il giorno dopo sia uscita l’ipotesi Sassuolo. Pensaci bene Lucas, almeno che i tuoi procuratori non abbiano già un accordo col River, magari in prestito. Tanto sono quasi sempre loro a decidere”.