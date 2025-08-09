9 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:22

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ferrara: “Beltran vero professionista. Non deve sorprendere se è uscita l’ipotesi Sassuolo. Pensaci bene Lucas”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Ferrara: “Beltran vero professionista. Non deve sorprendere se è uscita l’ipotesi Sassuolo. Pensaci bene Lucas”

Redazione

9 Agosto · 11:20

Aggiornamento: 9 Agosto 2025 · 11:20

TAG:

BeltranferraraFiorentina

Condividi:

di

“I giocatori che fanno le bizze perché vogliono andare via mi fanno tristezza”

Benedetto Ferrara ha commentato la situazione di Lucas Beltran nelle pagine di La Nazione: “I  giocatori che fanno le bizze perché vogliono cambiare squadra mi mettono tristezza. E’ un desiderio lecito, ma c’è modo e modo. Ricordate Bernardeschi? E Kalinic? Il moralismo facile è da evitare, ma viene da pensare che a certi livelli affrontare la realtà invece di scappare sia sempre un ottimo esempio, soprattutto perché il pallone sarebbe uno sport.

Almeno Beltran è un vero professionista. Se fosse andato al Flamengo la Fiorentina avrebbe risolto un po’ di problemi e preso subito un sostituto. Ma lui ha il diritto di rifiutare una destinazione non gradita. Non deve però sorprendere se il giorno dopo sia uscita l’ipotesi Sassuolo. Pensaci bene Lucas, almeno che i tuoi procuratori non abbiano già un accordo col River, magari in prestito. Tanto sono quasi sempre loro a decidere”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio