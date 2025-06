Ferrara: “Giusto il mix tra Dzeko e Fazzini. Se va via Kean, la Fiorentina prenda Francesco Pio Esposito”

Benedetto Ferrara è intervenuto ai microfoni del “Pentasport” su Radio Bruno per analizzare le strategie di mercato della Fiorentina. Dopo l’arrivo di Dzeko, si parla di Fazzini come prossimo rinforzo:

“Le squadre ambiziose sono sempre un mix tra entusiasmo ed energia giovanile con l’esperienza. L’operazione Dzeko la valuto in modo positivo, parlano i suoi numeri nelle ultime stagioni. Fazzini ha energia, è giovane, ha margini di crescita e se arriva a Firenze son contento. Due belle operazioni in questo momento. Il coraggio è importante e in Italia se ne parla spesso, ci vuole. Sta alla Fiorentina e alla città avere un po’ di pazienza, ma a 22 anni in Europa non sei considerato un bambino.”

Sul fronte allenatore, ha fatto riferimento all’approvazione di Pioli per i movimenti di mercato in corso:

“Se va in porto Pioli ha dato il suo assenso, è giusto fare delle scelte, sia in prospettiva (Fazzini) che a breve termine (Dzeko). Servono dei giocatori che abbiano carisma, come lo è stato De Gea o Gosens che sono veri e propri capitani senza fascia. A Pioli Dzeko ricorderà l’Ibrahimovic del Milan, se sta bene può fare ancora il suo, ha ancora voglia e grande classe, oltre ai numeri.”

Ferrara ha poi sottolineato come il mercato viola sia ancora in una fase interlocutoria:

“È particolare, in attesa dell’allenatore o almeno che risolva i problemi burocratici. Parliamo di mercato con molti se e molti ma, legati a Kean e Gudmundsson. Bisogna vedere cosa farà Kean, se dovesse andare via penso che la Fiorentina avrebbe pronto un nome giovane, quello di Francesco Pio Esposito è molto interessante. Gud sapremo nei prossimi giorni che futuro avrà.”