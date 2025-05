Ferrara ironico: “Oristanio come Isco, Di Francesco come Pellegrini. Questa è una piccola Fiorentina”

Su La Nazione, Benedetto Ferrara commenta la sconfitta della Fiorentina a Venezia con tono critico, queste le sue parole:

“Isco era troppo forte per noi. E anche Oristanio. Pellegrini aveva troppa più esperienza di Palladino. E anche Di Francesco. Piccola Fiorentina. Colpa di un gol viziato da un fallo di mano, dice l’allenatore. Colpa dell’energia spesa in semifinale, aggiunge l’allenatore. E poi il classico intramontabile “I ragazzi hanno dato tutto”. Sì, i ragazzi danno sempre tutto, però si sono giocati l’Europa (un piccolo spiraglio c’è ancora) in pochi giorni”.