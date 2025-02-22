Ferrara: "Palladino non deve riproporre la formazione surreale del Como, non vincere a Verona sarebbe autolesionista"

Il noto giornalista viola ha detto la sua alla vigilia della gara di domani a Verona che viene dopo un momento di crisi

A Radio Bruno ha parlato il giornalista e tifoso della Fiorentina Benedetto Ferrara che ha commentato la vigilia della gara contro il Verona: "Contro il Verona sarà tutto nelle mani della Fiorentina perchè se non vincesse sarebbe autolesionismo dato che i risultati delle avversarie per la corsa europea ti rimettono in gioco. E' fondamentale ritrovare i tre punti."

Su Palladino: "La formazione contro il Como è stata surreale e mi domando che senso abbia avuto mettere certi giocatori fuori ruolo tipo Fagioli che non può fare il trequartista ma deve stare davanti alla difesa a fare il regista, da domani mi aspetto un ritorno all'equilibrio che è mancato alla Fiorentina ultimamente. Se si vuole arrivare il alto bisogna avere un'identità che vada oltre l'avversario, proponendo sempre gioco."

"Tregua Palladino-Pradè? Palladino ha fatto delle dichiarazioni che mi hanno colpito ma credo che il rapporto con Pradè non sia in discussione dato che credo che prevarrà il buon senso. Sarà importante riprendere a vincere perchè se la Fiorentina vince tutte le discussioni se ne andranno. Conta solo il risultato."