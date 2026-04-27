Ferrara su Vanoli: “La Fiorentina era morta e l’ha rimessa in piedi. Ogni passo ha un prezzo, prima paura ora noia”

"Vanoli spera di restare alla Fiorentina e ha le sue ragioni"

Benedetto Ferrara a La Nazione ha scritto: “Paolo Vanoli si dice soddisfatto della prova dei suoi e di ciò che ha fatto da quando è arrivato a Firenze. E su questo secondo punto possiamo dire che è difficile contraddirlo. La squadra era morta e lui l'ha rimessa in piedi con molto pragmatismo. Ma sulla prestazione offerta contro una squadra che non aveva niente da chiedere al campionato si potrebbe discutere. Certo, meglio di altre volte (e ci mancherebbe), e comunque un gioco degno di questo nome non lo abbiamo visto quasi mai.

Resta il fatto che Vanoli spera di restare alla Fiorentina, e ha le sue ragioni, anche se l'idea non esalta una piazza avvilita da tanta modestia e da un anno orribile. Ma ora tutti siamo interessati al futuro, quello che ci costerà altre 4 partite più o meno inutili (si, ok la matematica). Ogni passo ha un prezzo: prima si chiamava paura, ora si chiama noia. Ps. Braschi che si scalda un'ora per non entrare mai è l'immagine perfetta del calcio italiano”.