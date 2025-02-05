Ferrara: "Mercato da 7, dopo il gennaio scorso la società non poteva fallire di nuovo"

Il noto giornalista ha commentato il mercato della Fiorentina appena concluso con diversi nuovi arrivi nella sessione

A Radio Bruno il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato del mercato viola: "Un mercato da 7 da cui i viola escono rafforzati e hanno tolto il vecchio per il buono. Mi piace il nuovo centrocampo dove hai messo dentro Fagioli che è un grande regista capace di andare in verticale, Ndour che è un giovane nazionale molto bravo poi hai Zaniolo che se torna quello di prima, è un giocatore veramente di alto livello. Manca un vice Kean però ci possiamo mettere all'occorrenza con Beltran o Zaniolo."

Sul mercato: "Dopo gli errori di gennaio scorso, non potevano sbagliare ed infatti sono arrivati giocatori migliori rispetto a chi è partito. La cosiddetta vecchia guardia è stata lasciata andare perchè non era parte del progetto e si riparte con i nuovi. Nascerà un nuovo mix tecnico tra giovani e più esperti come Gosens e De Gea."

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