Ferrara: “Grazie a Vanoli, l’unico esente dai fischi. Una sola richiesta: ridateci la Fiorentina”

"Diciamo che in questa stagione ognuno ci ha messo del suo"

Nelle pagine di La Nazione troviamo un articolo di Benedetto Ferrara: “In alto i calici, l'Odissea nello strazio finisce qui. Evviva. Applausi solo per chi ha sofferto, incoraggiato, seguito e vissuto questa pellicola sfocata piena di attori improbabili, di esoneri, dimissioni, misteri. Calcio quasi zero. C'è una domanda a cui forse nessuno risponderà mai. Questa: come si fa a ridurre così una squadra con un monte ingaggi da Europa, un gruppo supportato da un mercato tanto ricco e altrettanto fallimentare?

Diciamo che ognuno ci ha messo del suo: ex dirigenti, ex allenatori e almeno due terzi dei giocatori, quelli finiti in un tunnel pauroso e scappati dal terrore grazie al lavoro di un allenatore che non sarà Guardiola o Arteta ma di sicuro ha dato tutto quello che aveva per portare un gruppo di disperati in salvo. Un grazie a Vanoli, l'unico esente dai fischi di tifosi stremati da tanta pochezza. Da ora in poi il futuro. E al di là dei nomi per la panchina una sola richiesta: ridateci la Fiorentina”.