Ferrara: “Pradé ha fatto il miracolo di ottenere uno sconto dai genovesi, complimenti a lui per il riscatto”

Sulla Nazione Benedetto Ferrara ha fatto un’analisi del primo mese di mercato della Fiorentina con gli innesti di Fazzini, Dzeko e Viti elogiando il direttore Pradé anche per il riscatto di Gudmundsson: “Pradé ha fatto un miracolo perché ottenere uno sconto dai genovesi è roba tosta, quindi bisogna dirgli bravo per quanto ottenuto riscattando un giocatore come Gudmundsson che non ha brillato, ma che tocca la palla come pochi in giro. In più ha fatto mercato a giugno e non siamo stati a guardare. Credo che le dimissioni di Palladino abbiano fatto bene a tutti, compreso a lui che ha potuto fare mercato come voleva con le sue idee che sono in accordo con Pioli.”

Prosegue: “Per ora tutto bene e bisogna solo fare i complimenti, ma ora viene il duro perché si entra nella settimana di Kean ed è chiaro che ci puoi fare poco, ma magari se costruisci una bella squadra lo puoi convincere davvero a scommettere su Firenze.”