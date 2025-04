Ferrara: “La Fiorentina vuole vincere la Conference, ormai il campionato è passato in secondo piano”

A Radio Bruno Benedetto Ferrara ha commentato la situazione in casa viola prima della gara contro il Cagliari: “Col Celje bisognava solo vincere e va bene così, non è importante il modo ma solo il risultato perché ti permette di continuare a sognare un trofeo, è chiaro che il campionato sia ormai secondario perché la Fiorentina punterà a vincere la Conference. Possiamo dire che le tre partite vere eventuali cominciano ora con il Betis e poi il Chelsea in caso di finale. Mentre in campionato siamo fuori dall’Europa e con le piccole fatichiamo, Cagliari sarà un altro duro scoglio da superare perché stanno cercando la salvezza e sanno mettere in difficoltà una squadra come la Fiorentina.”

Su Kean-Mina: “Sarà un bel duello perché sono due grandi interpreti, si sanno far riconoscere e spero che ci faranno divertire. Mina vorrà usare tutti i modi possibili per non far segnare Kean che si sta conquistando un nome nel nostro campionato. I difensori hanno molti stimoli per bloccare un attaccante come lui.”