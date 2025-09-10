Ferrara apprezza: “Conferenza molto positiva. Patrimonializzare scelta ottima. Dubbioso a centrocampo”

Il giornalista Benedetto Ferrara si è pronunciato su alcuni temi, in particolare sulla conferenza del ds Pradè

Il giornalista Benedetto Ferrara, intervenuto a Radio Bruno, ha analizzato alcuni temi in casa Fiorentina, a partire dalla conferenza stampa del direttore Daniele Pradè: “Mi è piaciuta, ha dimostrato grande unità e ammesso di essersi dispiaciuto per la contestazione, dimostrando di tenerci molto. Sul mercato, l’avere costruito un patrimonio sia economico che tecnico, con acquisti a titolo definitivo, è fondamentale. Durante la stagione scorsa, è stato valorizzato un calciatore come Gosens, che ha ricevuto una grande offerta dall'Atalanta a trent’anni. La Fiorentina ha deciso di investire, puntando su giocatori sia giovani che esperti, all’interno di un mercato vario che mi lascia un dubbio sul centrocampo, perché ritengo che sul piano numerico ci siamo, ma qualitativamente bisognerà capirlo nel tempo”.

Sulla formazione contro il Napoli ha detto: “Non credo che sarà scelta sulla base delle gare in Nazionale, dunque, anche se Dzeko è andato molto bene, immagino che Pioli farà giocare chi ha lavorato per tutta la settimana con lui come Piccoli. Il problema, secondo me, resta a centrocampo, dove il Napoli ha giocatori considerevoli, quindi vedremo quali mossa farà Pioli dal punto di vista tattico.