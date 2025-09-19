Ferrara lancia l'allarme: "Quando i giocatori di fantasia non girano difficile avere l'impronta giusta. Como già decisiva"

“Speriamo che Pioli azzecchi la formazione e cominci a capire quale è la sua Fiorentina. Mi aspettavo più gioco fin dal primo momento

Benedetto Ferrara, noto giornalista e opinionista ha voluto analizzare il momento della Fiorentina, parlando alla trasmissione Pentasport. Queste le sue dichiarazioni:

“Anche lo scorso anno la Fiorentina partì male. Non siamo abituati a partenze sprint. Non bisogna essere drammatici. Non credo che Pioli sia contento della prestazione contro il Napoli. Como? Società ricca, ma con una città piccola. Fabregas gioca alla spagnola, ma la Fiorentina è più strutturata. Serve una vittoria per dare anima a questa squadra, anche se guardando il calendario ogni settimana sembra decisiva”.

“Speriamo che Pioli azzecchi la formazione e cominci a capire quale è la sua Fiorentina. Mi aspettavo più gioco fin dal primo momento, visto che si allenano da due mesi insieme. Purtroppo quando i giocatori di fantasia non girano, è difficile dare l'impronta giusta. Fagioli e Gudmundsson non sono ancora partiti. Pioli è un ottimo allenatore, ma non può cambiare tutto. Serve cambiare marcia. Difesa: a 3 o a 4? Il modulo è importante. Sono felice dell'arrivo di Nicolussi Caviglia perché è un regista e ha la testa e le gambe per farlo. Fagioli quello non lo può fare, ha dimostrato questo. La difesa è responsabile ma il centrocampo anche. Dopo l'esperienza di Palladino abbiamo ricominciato a vedere i palloni in avanti lunghi".