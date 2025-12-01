Ferrara: “Chi scappa non vince mai, testa alta. Se tornate voi, tornerà la fortuna e la vittoria”

Benedetto Ferrara ha commentato a La Nazione Atalanta-Fiorentina: “E poi ci si appella alla sfortuna. Inevitabile ma inutile: spiegare questo inizio disastroso col voltafaccia della buona sorte non regge. Facciamo il punto: proprietà lontana (auguri di pronta guarigione), società spaesata, stagione iniziata con le dimissioni dell’allenatore, proseguita con le dimissioni del ds dopo forti investimenti su un mercato fallimentare e l’assunzione di un allenatore che non ne azzecca una. A questo aggiungiamo un Franchi disfatto. Un film horror.

Chiuso con Dzeko col megafono per spiegarsi meglio ai tifosi (meno male) e Vanoli che sul campo non cambia nulla e se trova qualcosa di buono i suoi lo buttano via (vedi Piccoli). Quando cerchi di spiegare le tue disfatte scaricando le colpe agli altri (media, comune, tifosi, sfortuna) anche se tu avessi qualche ragione stai solo scappando dalle responsabilità. E chi scappa non vince mai. Testa alta, forza ragazzi. Se tornate voi tornerà anche la fortuna. E la vittoria”.