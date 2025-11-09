9 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:00

Corriere dello Sport: “Vanoli è stato chiaro: vuole una Fiorentina che lotti, con anima e cuore”

Redazione

9 Novembre · 09:51

Aggiornamento: 9 Novembre 2025 · 09:51

Oggi è la partita più importante per la Fiorentina

A Marassi oggi è davvero la partita più importante per mille e un motivo, e questo affonda le radici nella sconfitta di sette giorni fa contro il Lecce che ha prodotto l’esonero di Pioli e l’arrivo del tecnico lombardo sulla panchina viola. E Vanoli ha subito messo le cose in chiaro: vuole una squadra che lotti, che sudi, che ci metta l’anima, il cuore e tutto quello che non ci ha messo da agosto, che i punti se li vada a prendere uno a uno e meglio se tre a tre («Se non si può vincere, allora bisogna non perdere», ha detto al sito del club appena arrivato al Viola Park). Lo ha chiesto ai suoi calciatori, a tutti e nessuno escluso, ma stavolta Kean non potrà. Lo riporta il Corriere dello Sport.

