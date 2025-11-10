10 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:22

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Cecchi: "Vanoli ha portato carattere, prima questa Fiorentina si scioglieva nelle difficoltà"

Cecchi: “Vanoli ha portato carattere, prima questa Fiorentina si scioglieva nelle difficoltà”

Mirko Carmignani

10 Novembre · 14:03

Aggiornamento: 10 Novembre 2025 · 14:03

Fiorentina Genoa Kean Vanoli

di

Il giornalista è intervenuto per commentare il pareggio della Fiorentina a Genova in un momento difficile dei viola

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Stefano Cecchi per commentare la situazione drammatica in casa viola dopo il pareggio di ieri a Genova: “Sono preoccupato perché abbiamo 5 punti in 11 partite, però devo essere speranzoso per il futuro perché io vedo qualcosa di positivo nella fisionomia interiore perché prima di ieri prendevi gol e sparivi, invece ho visto più grinta e voglia di stare in partita nonostante tutti i limiti che rimangono. Questa squadra ha iniziato a cambiare leggermente mentalità, capendo che bisogna fare punti per salvarsi e non andare in Europa.”

Prosegue: “Queste 10 partite sono state un Caporetto, ieri la Fiorentina è stata sul Piave perché ha reagito e ha risposto agli attacchi poi vorrò arrivare in breve tempo a Vittorio Veneto. Temevo la sconfitta perché se non facevi punti manco ieri, era finita davvero, invece siamo riusciti a resistere e a tenere duro dopo tanta sofferenza in cui sono entrati da ogni parte come gli austriaci in guerra.”

Su Kean: “Ieri Piccoli ha giocato bene, però non cominciamo a dire che vada meglio lui con Gudmundsson perché resta un grande centravanti che ti ha portato in alto. Ha iniziato male anche lui ci mancherebbe, però non va contestato né metterlo in dubbio come titolare.”

 

