Gazzetta svela: “Vanoli nome buono per il Genoa se De Rossi dovesse andare a Bologna”

Vanoli potrebbe tornare nuovamente in pista, sempre in Serie A

Vanoli potrebbe diventare un nome buono per il Genoa se De Rossi (in corsa per il Bologna) dovesse salutare. Grosso ha avuto un assaggio del suo nuovo pubblico un mese fa, quando ha sfidato la Fiorentina a casa sua. Dopo mesi di sofferenza i tifosi viola aspettano qualcuno che li faccia innamorare. Fabio a Sassuolo ci è riuscito e si sente pronto per alzare l'asticella. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.