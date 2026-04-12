Scatto salvezza del Genoa che va a +9 sulla zona retrocessione e a +4 momentaneamente sulla Fiorentina

Scatto del Genoa nel lunchtime di oggi che batte il Sassuolo di Grosso per 2-1 e si porta in una posizione molto tranquilla con 36 punti a +9 sul Lecce che deve giocare contro il Bologna in casa. I liguri di De Rossi battono gli emiliani grazie a Malinovsky e Ekuban dopo il pari di Kone

Parte molto forte la squadra di casa stazionando con costanza nella metà campo neroverde che ci provano con Doig dalla distanza col pallone che finisce in gradinata. Sale di tono la squadra di Grosso con Pinamonti che, dopo un’azione ragionata, non trova lo specchio della porta. Ancora emiliani pericolosi con Berardi questa volta che, da posizione ravvicinata, trova l’opposizione di Bijlow.

Il vantaggio del Grifone è arrivato con Malinovskyi che riceve dal limite dell’area e calcia con il mancino lasciando di sasso Muric e facendo impazzire il pubblico di Marassi. Nell’intervallo vengono espulsi Berardi ed Ellertsson per un parapiglia negli spogliatoi. Gli ospiti pareggiano i conti con Koné, abile a sfruttare una respinta non perfetta di Bijlow sulla conclusione di Muharemovic. Il Grifone prova a colpire con Ekuban, entrato in campo per Colombo ma a tu per tu per Muric perde il tempo della conclusione e poi sbaglia l’appoggio per Masini. Alla mezz’ora Laurienté calcia con il destro dalla distanza ma non inquadra lo specchio della porta. Nel finale è decisiva la serpentina di Messias che serve poi Ekuban per il gol decisivo.