Pongracic: "Anche noi siamo arrabbiati come i tifosi ma finalmente abbiamo ottenuto la salvezza"

Il centrale croato ha parlato dopo il pareggio di oggi contro il Genoa

In conferenza stampa ha parlato Marin Pongracic dopo il pareggio con il Genoa: "Quest'anno è stato difficile perchè abbiamo avuto dei momenti difficilissimi ma siamo felici per avercela fatta. Abbiamo lavorato tanto e devo ringraziare i miei compagni e lo staff perchè abbiamo cominciato malissimo, con pochi punti e ci siamo ritrovati in una situazione rischiosa, quindi abbiamo dovuto lottare per toglierci questo peso. Alla fine ce l'abbiamo fatta e siamo salvi, anche se capiamo i fischi e la rabbia perchè vogliamo di più".

Sui tifosi: "La Fiorentina non deve stare in basso e fa male perchè a nessuno piace andare sotto i fischi negli spogliatoi, ma li capiamo perchè si aspettavano di più. Anche questo fa parte del nostro lavoro, anche se non è bello".