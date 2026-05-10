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Pongracic: "Anche noi siamo arrabbiati come i tifosi ma finalmente abbiamo ottenuto la salvezza"

Il centrale croato ha parlato dopo il pareggio di oggi contro il Genoa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 maggio 2026 18:53
Pongracic: "Anche noi siamo arrabbiati come i tifosi ma finalmente abbiamo ottenuto la salvezza" - Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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In conferenza stampa ha parlato Marin Pongracic dopo il pareggio con il Genoa: "Quest'anno è stato difficile perchè abbiamo avuto dei momenti difficilissimi ma siamo felici per avercela fatta. Abbiamo lavorato tanto e devo ringraziare i miei compagni e lo staff perchè abbiamo cominciato malissimo, con pochi punti e ci siamo ritrovati in una situazione rischiosa, quindi abbiamo dovuto lottare per toglierci questo peso. Alla fine ce l'abbiamo fatta e siamo salvi, anche se capiamo i fischi e la rabbia perchè vogliamo di più".

Sui tifosi: "La Fiorentina non deve stare in basso e fa male perchè a nessuno piace andare sotto i fischi negli spogliatoi, ma li capiamo perchè si aspettavano di più. Anche questo fa parte del nostro lavoro, anche se non è bello".

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