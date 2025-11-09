Brovarone: “Difesa da incubo, ma qualcosa di buono s'è visto. Vanoli la nostra speranza”

L'opinionista analizza il 2-2 tra Genoa e Fiorentina tra critiche alla retroguardia viola e fiducia nel carattere del nuovo tecnico

Bernardo Brovarone, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana dopo il pareggio per 2-2 tra Genoa e Fiorentina, ha commentato così la prestazione dei viola:

“Oggi partita complicata per mille motivi, su un campo difficile, una gara sporca. Però quando di solito sparivamo, questa volta ci siamo stati. Qualcosa di buono si è visto. Il dramma resta la difesa, la peggiore del campionato. La Fiorentina migliore dello scorso anno aveva Ranieri e Comuzzo centrali in una linea a quattro, ma il centrocampo era completamente diverso, e il problema principale è proprio lì. Siamo carenti e alcuni giocatori sono sotto rendimento.”

“Non perdere oggi ci dà sicuramente una speranza. Il risultato è meritato, e il secondo tempo di Piccoli, così come la partita di Sohm, sono aspetti positivi che ci portiamo dietro. Sohm, se riesce ad accendere il motore, può diventare un giocatore importante.”

“Spero che Vanoli punti su Fazzini mezz’ala: secondo me è un giocatore che dà maggiori garanzie. Gudmundsson oggi molto meglio, mentre Fortini non mi è piaciuto. Sulle fasce continuiamo ad essere deficitari. Dodo, poi, è in uno stato confusionale assoluto: non incide in nessun aspetto del gioco.”

“Ora ci aspetta la Juventus, ma serve ricompattare l’ambiente. Il carattere e la personalità di questo allenatore rappresentano la nostra speranza.”