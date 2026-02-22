Il Genoa umilia il Torino e lo inguaia nella lotta salvezza: é 3-0. Il racconto della gara e la classifica

Tre gol. Tre punti importanti per la zona salvezza. Il Genoa torna al successo e lo fa davanti al suo pubblico superando 3-0 un brutto Torino che adesso rischia di essere invischiato nella lotta per non retrocedere. Decisivi i gol realizzati da Norton-Cuffy ed Ekuban nel primo tempo e di Messias nella ripresa mentre sul finire di frazione gli ospiti sono rimasti in dieci per un rosso a Ilkhan. Le scelte dei tecnici Daniele De Rossi si affida a Baldanzi dal primo minuto alle spalle di Ekuban e Colombo in un 3-4-1-2. A centrocampo con Malinovskyi c’è sempre Frendrup mentre Norton-Cuffy ed Ellertsson sono gli esterni. In porta c’è Bijlow con Marcandalli, Ostigard e Vasquez a formare il pacchetto arretrato.

Marco Baroni si affida all’ex di turno Giovanni Simeone in attacco con Kulenovic al suo fianco e non Zapata che va in panchina. Sulle corsie laterali ci sono Lazaro e Obrador mentre Vlasic e Gineitis saranno le mezzali a sostegno di Ilkhan. In difesa davanti a Paleari giocano Coco, Maripan ed Ebosse. La formazione padrona di casa parte forte e cerca subito di imporre il proprio gioco mentre i granata si difendono nonostante i diversi attacchi dei rossoblù. Il vantaggio del Grifone arriva al minuto 22 quando Ekuban cerca un tiro-cross che viene smanacciato da Paleari. Il più lesto ad arrivare sul pallone è Norton-Cuffy che calcia di prima intenzione e deposita il pallone oltre la linea bianca per la rete che rompe l’equilibrio.

La squadra di De Rossi è più pericolosa e sfiora il raddoppio poco dopo la mezz’ora con un cross perfetto di Baldanzi sul secondo palo dove svetta Vasquez che però non inquadra lo specchio della porta. I granata si fanno vedere con una conclusione in diagonale potente di Obrador, ma Bijlow vede partire il pallone e lo respinge con buona reattività. Il raddoppio rossoblù arriva con uno slalom di Baldanzi, in pieno stile Milano-Cortina 2026. Il fantasista conclude di prima intenzione ma Paleari respinge.

Sulla ribattuta c’è Ekuban che gonfia la rete per il 2-0. Nel finale di tempo Ilkhan viene espulso dal direttore di gara per un intervento scorretto ai danni di Colombo. La chiude Messias La ripresa si apre con un doppio cambio per Baroni (dentro Prati e Ismajli per Maripan ed Ebosse) e un’occasione per il Toro con Gineitis ma il suo diagonale si perde a fondo campo. Ancora ospiti in avanti con Vlasic che serve Zapata ma Bijlow è molto attento e riesce a respingere il pallone. Sul capovolgimento di fronte è Norton-Cuffy a creare grattacapi alla retroguardia ma Prati salva sulla sua conclusione.

Pericoloso Ekhator al 71’ ma la conclusione del giovane attaccante del Genoa termina alta sopra la traversa. Il Genoa gioca con scioltezza e va vicino al gol ancora con Ellertsson ma l’islandese, spostato a sinistra dopo l’uscita di Norton-Cuffy e l’ingresso di Sabelli, si fa ingolosire dalla conclusione e calcia alto. Nel finale c’è gloria anche per Messias che soffia il pallone a Pedersen e realizza la rete del 3-0. Lo scrive TMW

