TMW riporta: "La Fiorentina ha chiesto Ekkelenkamp, ma l'Udinese vuole 20 milioni per il giocatore"

Il club friulano spara alto per Jurgen Ekkelenkamp, protagonista dei friulani

Il muro eretto dall'Udinese per Jurgen Ekkelenkamp è decisamente alto. La Fiorentina (così come il Genoa) ha provato a tastare il terreno con prime offerte esplorative intorno ai 10 milioni di euro, ma la risposta della società friulana è stata categorica.

I bianconeri considerano il centrocampista olandese – legato al club da un contratto a lungo termine fino al 2029 – un perno insostituibile per lo scacchiere tattico di Kosta Runjaic. Per questa ragione, la richiesta ufficiale della famiglia Pozzo si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Allo stato attuale delle cose, la forbice tra la proposta dei viola e la richiesta dell'Udinese rimane troppo ampia. La Fiorentina mantiene vivo l'interesse e sta rielaborando la strategia: la trattativa potrà decollare solo se l'Udinese deciderà di ammorbidire le proprie pretese o se il centrocampista spingerà esplicitamente per il trasferimento a Firenze. Lo scrive TMW