Bucchioni: “11 partite fotocopia. Che differenza avete visto con la gestione precedente?”

Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana dopo il pareggio per 2-2 tra Genoa e Fiorentina, ha espresso un giudizio molto critico sulla prestazione dei viola:

“Oggi la solita Fiorentina: abbiamo visto due squadre impaurite, che esprimono poca qualità. Sono undici partite fotocopia. Che differenza avete visto con la gestione precedente? Nessuna. Anche caratterialmente è calma piatta: questi valori questa squadra evidentemente non li ha.”

Il giornalista sottolinea la necessità di un cambio totale di approccio sotto la guida del nuovo allenatore:

“Vanoli deve azzerare e ripartire, lavorare tanto sulla testa dei giocatori e fargli capire che maglia indossano. Se il problema fosse stato solo Pioli, una reazione si sarebbe vista. I giocatori sono gli stessi che giocavano con lui. Se non cambia rapidamente marcia, per la Fiorentina diventa durissima. Non vedo la luce in fondo al tunnel.”

Bucchioni non risparmia critiche nemmeno sotto il profilo tecnico e mentale:

“Questa squadra ha dei valori, ma serve un’altra mentalità. Devono rendersi conto di aver trasformato una stagione da grandi ambizioni in una stagione dove l’obbligo è salvarsi. Tecnicamente poi continuo a vedere cose imbarazzanti: Ranieri che è in una confusione totale, Gudmundsson, ma anche Fazzini, Nicolussi e Mandragora possono giocare solo in squadre di bassa classifica. Atleticamente poi è una squadra spenta. Male anche il Genoa, ma almeno non ha speso 90 milioni.”