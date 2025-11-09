Cecchi: “Finalmente la Fiorentina ha avuto carattere e non si è sciolta, ma per la salvezza serve di più”

A Radio Bruno è intervenuto Stefano Cecchi per commentare il pareggio dei viola in casa del Genoa di oggi pomeriggio:” Un punto da prendere con il sorriso perché è stato un pareggio ottenuto con carattere, quando invece durante tutto l’anno siamo sempre spariti quando ce ne dovevamo mettere. Non basta di certo solo questo per salvare la Fiorentina perché la situazione rimane complessa e bisogna lavorare sulla testa dei difensori che non sono concentrati e sono come dei cracker friabili perché non si possono prendere dei gol come questi su dei palloni vaganti su palla inattiva. Non c’è da cambiare reparto, ma proprio la mentalità degli interpreti e Vanoli è l’uomo giusto per farlo perché è un esperto in questo settore visto che lo ha fatto con Conte a Milano e col Chelsea. Abbiamo visto un miglioramento perchè di solito in questi casi ci siamo sempre sciolti come col Como o Lecce.”

Prosegue: “Il terreno di oggi era minato perchè loro avevano vinto l’ultima e venivano sull’entusiasmo del cambio allenatore. Noi abbiamo reagito e siamo rimasti in partita con cuore poi è chiaro là dietro le cose non funzionano con Ranieri che ha sbagliato tutto ed è lontano parente di quello dello scorso anno così come Pongracic.”