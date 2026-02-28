Inter implacabile: 2-0 al Genoa e allungo in vetta, rossoblu fermi a +3 sulla Fiorentina

L’Inter supera 2-0 il Genoa a San Siro nel 27° turno di Serie A e riparte con autorità dopo la delusione europea, rimettendo il campionato al centro del proprio orizzonte. Dopo un primo tempo chiuso avanti grazie al sinistro al volo di Dimarco al 31’, i nerazzurri affrontano la ripresa con maturità, senza frenesia ma con il controllo saldo del ritmo e degli spazi. La squadra di Chivu non si scompone e continua a gestire il possesso, impedendo al Genoa di trovare linee pulite tra le maglie della difesa e portandosi alla fine a +13 sul Milan.

Gli ospiti provano ad alzare il baricentro nei primi quindici minuti del secondo tempo, affidandosi alle accelerazioni di Baldanzi e ai movimenti di Vitinha. Proprio al 58’ arriva il primo brivido della ripresa: conclusione dal limite dell’attaccante portoghese, deviazione decisiva di Akanji e pallone che sfila di poco a lato. È un episodio isolato, perché l’Inter resta compatta e paziente, aspettando il momento giusto per affondare.

Il colpo arriva al 69’: Luis Henrique centra il palo con una conclusione potente, poi sulla prosecuzione dell’azione il suo traversone trova il braccio largo di Amorim. Dal dischetto, al 70’, Hakan Calhanoglu è glaciale: destro preciso, Bijlow spiazzato e 2-0. Nel finale c’è spazio anche per l’infortunio di Bonny, costretto a uscire al 77’ dopo un problema fisico accusato pochi minuti prima, per un quasi autogol involontario di Akankji (82′) e per l’espulsione causa proteste di un componente della panchina ligure. L’Inter amministra senza rischi e porta a casa tre punti pesanti davanti a quasi 73.000 persone. [Foto Getty]

La Classifica di Serie A dopo gli anticipi: Inter 67, Milan 54, Napoli 53, Roma 50, Como 48, Juventus 46, Atalanta 45, Bologna 36, Sassuolo 35, Lazio 34, Parma 33, Udinese 32, Cagliari 30, Genoa 27, Torino 27, Fiorentina 24, Cremonese 24, Lecce 24, Verona 15, Pisa 15.