TMW: “Nzola fuori portata per lo Spezia, guadagna 1,8 milioni a stagione. Piace anche al Genoa”

Dopo la rottura con il Pisa a seguito del rigore mal tirato contro il Como e le parole del tecnico Alberto Gilardino (“Deve capire cosa vuole fare nella sua vita calcistica”), per M’Bala Nzola ci sarà con tutta probabilità il ritorno alla Fiorentina, che ne detiene ancora il cartellino, che lo rimetterà sul mercato per cercare una nuova sistemazione a un giocatore che non rientra più nei piani.

Nelle ultime ore è emersa l’ipotesi di un possibile ritorno allo Spezia, club in cui l’angolano si era messo in luce dal gennaio 2020 al 2023 mettendo a segno 35 reti in 102 presenze e contribuendo alla promozione del club in Serie B nei primi sei mesi oltre a raggiungere due volte la doppia cifra in Serie A. Un trasferimento che appare però difficile, per non dire impossibile, come spiega Cittadellaspezia.com, visto l’alto ingaggio che il classe ’96 percepisce. Il club viola infatti gli garantisce 1,8 milioni di euro netti a stagione fino al 2027, con il Pisa che per prelevarlo in prestito aveva concordato il pagamenti di un milione al giocatore, con i restanti 800mila euro a carico della Fiorentina.

Lo Spezia, qualora riuscisse a trovare l’accordo con il giocatore – che piace anche al Genoa di De Rossi in Serie A – e il club toscano, dovrebbe dunque garantire all’attaccante un milione di euro lordi da qui a fine stagione. Una cifra troppo alta per il club aquilotto visto anche che dalla scorsa estate si è lavorato alla riduzione del monte ingaggi della rosa che è proseguito con la cessione di Esposito alla Sampdoria che ha liberato altro spazio al tetto salariale.

Nonostante ciò l’impatto di un prestito semestrale di Nzola appare fuori scala per l’attuale Spezia che dunque guarderà altrove per rinforzare l’attacco con Pedro Mendes del Modena sempre in prima linea per rinforzare il reparto offensivo di mister Donadoni. Lo riposta Tuttomercatoweb.