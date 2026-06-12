Di Marzio: "Il nome nuovo per la fascia è Norton-Cuffy": la Fiorentina si cautela se parte Dodô
L'esterno del Genoa è seguito con attenzione dalla dirigenza viola ma continua ad avere tanti estimatori tra Serie A e Premier League
A cura di Redazione Labaroviola
12 giugno 2026 23:49
Tra le idee per la fascia in casa Fiorentina spunta il nome di Norton-Cuffy, terzino inglese che piace alla dirigenza e che viene seguito come possibile opzione in caso di partenza di Dodô (che piace anche al Napoli).
Sull'esterno del Genoa, inoltre, resta vivo l’interesse in Premier League, con alcuni club che monitorano la situazione in vista di possibili sviluppi di mercato. Una pista che potrebbe quindi influenzare direttamente le mosse viola per la corsia esterna.
Lo riporta https://www.gianlucadimarzio.com/