Il Secolo XIX: "Il Genoa ha messo gli occhi su Pablo Marì e su un difensore ex Viola, Martinez Quarta"

Il Genoa ha messo gli occhi su un ex Viola e su un difensore attualmente titolare nella rosa di Vanoli: i nomi sono Martinez Quarta e Pablo Marì. Per il primo, argentino, 29 anni, il Genoa aveva sonda...

A cura di Redazione Labaroviola 08 gennaio 2026 13:34

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