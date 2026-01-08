Il Secolo XIX: "Il Genoa ha messo gli occhi su Pablo Marì e su un difensore ex Viola, Martinez Quarta"
Il Genoa ha messo gli occhi su un ex Viola e su un difensore attualmente titolare nella rosa di Vanoli: i nomi sono Martinez Quarta e Pablo Marì. Per il primo, argentino, 29 anni, il Genoa aveva sonda...
Il Genoa ha messo gli occhi su un ex Viola e su un difensore attualmente titolare nella rosa di Vanoli: i nomi sono Martinez Quarta e Pablo Marì. Per il primo, argentino, 29 anni, il Genoa aveva sondato il River Platea nel mese di dicembre, poi si è rifatto avanti ma l'allenatore Marcelo Gallardo sembra aver posto un veto. Tra i nomi valutati però c'è anche Pablo Marì, spagnolo, 32 anni, in Italia dal 2022. Rientrato da un problema al polpaccio, Marì con Vanoli può avere meno spazio. Il Genoa ci pensa. Ma in lista ci sono pure altri profili. Tra cui Diego Coppola (Brighton) sondato lo scorso mese anche dalla Fiorentina, pronto a tornare in Italia ma per cui c'è molta concorrenza (Torino, Milan). Lo scrive il Secolo XIX