Gol, spettacolo e rimonta. Il Bologna batte il Genoa all'ultimo minuto. Il racconto della partita

Succede tutto nel secondo tempo, e alla fine sorride il Bologna. I rossoblù di Vincenzo Italiano trovano in rimonta, con il risultato di 2-1, la seconda vittoria di questo campionato, superando il Gen...

Succede tutto nel secondo tempo, e alla fine sorride il Bologna. I rossoblù di Vincenzo Italiano trovano in rimonta, con il risultato di 2-1, la seconda vittoria di questo campionato, superando il Genoa di Patrick Vieira - espulso per proteste nel finale - grazie alla rete nell’extra time di Riccardo Orsolini. La prima frazione di gara si conclude a reti bianche, complice una grandissima parata di Skorupski sulla miglior occasione del primo tempo, del Genoa con una bella conclusione dal limite di Martin. Nel finale, paura per Castro e Ostigard, finiti testa contro testa e doloranti: l’attaccante resta in partita, il difensore è costretto al cambio dopo l’intervallo, con Marcandalli al suo posto.

La ripresa, al netto della sostituzione già raccontata, si apre sulla stessa falsariga del primo tempo: ritmi non elevatissimi, complice il caldo, e tanti errori. I cambi di Italiano prima destabilizzano e poi rinvigoriscono gli emiliani: Zortea perde Ellertsson, che batte Skorupski - non irreprensibile - per sbloccare le danze. Castro cerca subito il pari: prima Leali gli dice no, poi è costretto a capitolare sulla conclusione dell’argentino dopo scarico di Cambiaghi. In pieno recupero, l’occasione che cambia tutti: mani abbastanza involontario ma comunque punibile di Valentin Carboni nell’area genoana, Collu viene richiamato al monitor dal VAR e, tra le proteste di Vieira (espulso) assegna il calcio di rigore che decide la gara. Lo batte, e trasforma, Riccardo Orsolini. Lo scrive TMW