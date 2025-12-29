Roma-Genoa 3-1: Gasperini frena il Grifone e la Fiorentina resta a -5 dal quart’ultimo posto

Si è chiusa anche l’ultima partita di questa giornata di Serie A con la sfida tra Roma e Genoa, un risultato che, indirettamente, sorride anche alla Fiorentina. I viola restano ancora all’ultimo posto in classifica, ma la sconfitta dei liguri mantiene aperti i giochi nella parte bassa della graduatoria.

All’Olimpico la squadra guidata da Gasperini si è imposta per 3-1 sul Genoa allenato dall’ex romanista Daniele De Rossi. A decidere il match le reti di Soulé, Koné e Ferguson, mentre per gli ospiti è arrivato solo il gol della bandiera firmato da Ekhator.

Con questo ko il Genoa resta invischiato nella zona calda della classifica, fermo a quota 14 punti, un distacco che continua a tenere i rossoblù nel mirino della Fiorentina, chiamata ora a sfruttare i prossimi impegni per accorciare le distanze.

Classifica aggiornata di Serie A

Inter 36, Milan 35, Napoli 34, Roma 33, Juventus 32, Como 27, Bologna 26, Lazio 24, Atalanta 22, Udinese 22, Sassuolo 22, Cremonese 21, Torino 20, Cagliari 18, Parma 17, Lecce 16, Genoa 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9.