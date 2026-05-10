"Nessuna impresa, gli eroi sono quelli che vi hanno seguito e sopportato. A mai più!"

Duro sfogo social di Luca Speciale dopo la salvezza conquistata dalla squadra di Vanoli al termine di una stagione deludente

La salvezza conquistata dalla Fiorentina non basta a spegnere le polemiche attorno alla stagione viola. Tra le reazioni più dure delle ultime ore c’è quella del giornalista di La7 e tifoso viola Luca Speciale, che attraverso un post pubblicato su X ha espresso tutta la propria amarezza per il campionato della squadra guidata da Paolo Vanoli.

Speciale ha attaccato senza mezzi termini società, squadra e progetto tecnico, sostenendo che non ci sia nulla da festeggiare nonostante la permanenza in Serie A conquistata all’ultima giornata.

Questo il duro messaggio pubblicato dal giornalista: “Ora, che dopo questo mirabolante ed impronosticabile pareggio è finalmente finita, non c’è nessuna impresa da celebrare, solo Vanoli, da ringraziare e con rispetto salutare. L’unica impresa è stata quella di buttare 100 milioni sulla struttura di una squadra che aveva fatto 65 punti e partorire un disastro. Gli eroi sono altri, a partire da quelli che vi hanno seguito e nonostante tutto supportato e sopportato. La categoria è stata salvata ma non certo la faccia dei molti mancati protagonisti. Come sempre, qualcuno di bocca buona e lingua lunga, magari vi giustificherà, in preda alla più distruttiva delle forme d’amore: la cecità! A mai più 💜”. [Foto Germogli]