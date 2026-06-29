Il Secolo XIX smentisce: "Il Genoa non vuole Piccoli per l'attacco, ci sono altri nomi sondati"

L'attaccante viola non interessa al Grifone dove ha già giocato

Roberto Piccoli potrebbe dire addio alla Fiorentina durante questa finestra di mercato. Di recente, il giovane attaccante (classe 2001) è finito nel mirino di vari club del massimo campionato, con il Genoa in prima fila. Tuttavia, secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, le indiscrezioni su un presunto approccio della società rossoblù per la punta non hanno trovato riscontri concreti. Ad ogni modo, la sessione di trattative è ancora alle battute iniziali e gli scenari potrebbero evolversi rapidamente.