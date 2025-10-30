Di Marzio: "Ottolini, potrebbe lasciare il Genoa. Viera invece no" E la Fiorentina continua ad aspettare
Il Genoa è pronto a modificare il suo assetto societario dopo il brutto inizio di stagione mentre alla Fiorentina tutto continua a tacere.
A cura di Redazione Labaroviola
30 ottobre 2025 09:27
L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo profilo di "X" parla della situazione in casa Genoa, unica squadra rimasta dietro in classifica alla Fiorentina:
"In casa Genoa resiste la fiducia a #Vieira ma la giornata di oggi può portare novità nella dirigenza: non è da escludere l'addio del DS #Ottolini, anche se nulla è ancora deciso."