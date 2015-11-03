Notizie Ottolini Fiorentina

Di Marzio: "Ottolini, potrebbe lasciare il Genoa. Viera invece no" E la Fiorentina continua ad aspettare
30 ottobre 2025 09:27
Ds Genoa: "Gudmundsson? Può tornare se la Fiorentina non lo riscatta entro l'1 luglio. Non c'è l'obbligo"
20 febbraio 2025 09:24
Ottolini, DS del Genoa rivela: "La cessione di Gudmundsson in estate l'avevamo data per scontata"
12 settembre 2024 10:26
Ds Genoa chiarisce: "Nessuna richiesta ufficiale per Retegui. Se arriveranno proposte le valuteremo"
18 giugno 2024 00:50
DS Genoa: "Gudmundsson? C'è stata l'offerta della Fiorentina, il discorso è stato reale"
08 febbraio 2024 11:55
Direttore sportivo Genoa: "Gudmundsson? Offerte che fanno tentennare, ma è felice di essere rimasto"
03 febbraio 2024 16:13
Archivio