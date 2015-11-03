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Notizie Ottolini Fiorentina

Di Marzio: "Ottolini, potrebbe lasciare il Genoa. Viera invece no" E la Fiorentina continua ad aspettare

30 ottobre 2025 09:27

Ds Genoa: "Gudmundsson? Può tornare se la Fiorentina non lo riscatta entro l'1 luglio. Non c'è l'obbligo"

20 febbraio 2025 09:24

Ottolini, DS del Genoa rivela: "La cessione di Gudmundsson in estate l'avevamo data per scontata"

12 settembre 2024 10:26

Ds Genoa chiarisce: "Nessuna richiesta ufficiale per Retegui. Se arriveranno proposte le valuteremo"

18 giugno 2024 00:50

DS Genoa: "Gudmundsson? C'è stata l'offerta della Fiorentina, il discorso è stato reale"

08 febbraio 2024 11:55

Direttore sportivo Genoa: "Gudmundsson? Offerte che fanno tentennare, ma è felice di essere rimasto"

03 febbraio 2024 16:13

Ds Genoa: "Partenza molto stimolante. L'affronteremo con lo spirito che ci contraddistingue"

05 luglio 2023 16:40

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