Ottolini, DS del Genoa rivela: "La cessione di Gudmundsson in estate l'avevamo data per scontata"

Il direttore sportivo del Genoa, Ottolini, ha raccontato la decisione della società rossoblù di cedere Gudmundsson in estate

Il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, ha parlato al Secolo XIX, delle cessioni di Retegui e Gudmundsson, queste le sue parole: "Avevamo considerato possibili scenari, avendo dei parametri da rispettare. L'addio di Retegui è arrivato in maniera repentina ma abbastanza naturale, era preventivato da tempo. Per Albert la cessione a fine stagione era data per scontata, poi la sua vicenda privata ha fermato un po' tutto. Sono poi emerse dinamiche diverse e alla fine è andato. La Fiorentina per Gudmundsson ha l'opzione di acquisto"

TORNA LA CONFERENZA STAMPA DI FINE MERCATO, I DETTAGLI

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