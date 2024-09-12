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Ottolini, DS del Genoa rivela: "La cessione di Gudmundsson in estate l'avevamo data per scontata"

Il direttore sportivo del Genoa, Ottolini, ha raccontato la decisione della società rossoblù di cedere Gudmundsson in estate

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 settembre 2024 10:26
Ottolini, DS del Genoa rivela: "La cessione di Gudmundsson in estate l'avevamo data per scontata" -
Rassegna Stampa
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Il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, ha parlato al Secolo XIX, delle cessioni di Retegui e Gudmundsson, queste le sue parole: "Avevamo considerato possibili scenari, avendo dei parametri da rispettare. L'addio di Retegui è arrivato in maniera repentina ma abbastanza naturale, era preventivato da tempo. Per Albert la cessione a fine stagione era data per scontata, poi la sua vicenda privata ha fermato un po' tutto. Sono poi emerse dinamiche diverse e alla fine è andato. La Fiorentina per Gudmundsson ha l'opzione di acquisto"

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