Ds Genoa: "Gudmundsson? Può tornare se la Fiorentina non lo riscatta entro l'1 luglio. Non c'è l'obbligo"

Sorpreso dai suoi problemi fisici, qui in due anni e mezzo non ne ha mai avuti

Il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini ha parlato a Il Secolo XIX, anche di Albert Gudmundsson e del suo possibile riscatto da parte della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "I viola hanno la possibilità di riscattarlo, non l’obbligo. A fine stagione ci vedremo e ne parleremo, se non lo riscattano dal primo luglio tornerà al Genoa. Se può restare in rossoblu? I giocatori forti me li terrei tutti ma questo è un caso molto particolare. Tante cose sono cambiate, a cominciare dal suo stipendio. Però adesso non è il momento, pensiamo alla salvezza. Se sono sorpreso dai problemi fisici di Gudmundsson? Un po’ sì, perché qui in due anni e mezzo non ne ha praticamente avuti. Mi dispiace, con Albert a volte ci sentiamo e mi auguro risolva tutto".