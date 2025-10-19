19 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:37

Il Genoa pareggia 0-0 contro il Parma: il Grifone raggiunge la Fiorentina all’ultimo posto

Mirko Carmignani

19 Ottobre · 17:15

19 Ottobre 2025

di

La squadra ligure raggiunge la formazione gigliata in coda alla classifica con 3 punti senza neanche una vittoria

Il Genoa di Vieira pareggia in casa contro il Parma di Cuesta, nonostante la superiorità numerica per oltre un tempo a causa dell’espulsione di Ndiaye, avvenuta nel finale del primo tempo e continua a non trovare il primo successo in campionato. Il Grifone raggiunge quota 3 punti in 7 gare ed è momentaneamente ultimo insieme a Pisa e Fiorentina, agganciate ancora prive di vittoria in coda alla classifica. Il Genoa ha tentato a più riprese di sbloccare il match delle 15 ma non è mai riuscito ad abbattere il muro rappresentato da Suzuki che ha sempre risposto egregiamente in ogni occasione prima contro Vitinha nel primo tempo e poi alla punizione di Malinovskyi e a Masini. Il portiere del Parma respinge anche il colpo di testa di Ekhator e poi si supera su rigore concesso al Genoa e sbagliato da Cornet che si fa ipnotizzare dal Giapponese. La Fiorentina adesso è ultima in classifica, senza vittorie e con un bruttissimo calendario già a partire da stasera a Milano

