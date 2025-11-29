Il Genoa batte il Verona e si porta fuori dalla zona retrocessione: gli scaligeri restano ultimi con la Fiorentina

Il Genoa di Daniele De Rossi batte il Verona nell’anticipo di oggi alle 15 in un autentico scontro salvezza e portandosi fuori al momento dalla zona retrocessione con 11 punti a +5 sui viola di Vanoli impegnati a Bergamo domani a pari con il Verona di Zanetti in coda alla classifica senza neanche una vittoria.

Gli scaligeri erano partiti forte con Belghali che aveva portato i suoi in vantaggio nel corso del primo tempo, in avvio sono gli ospiti ad essere più attivi con Leali chiamato a salvare in altre occasioni sempre su Belghali e poi Bradaric che si fa male successivamente. Il Genoa trova pari in chiusura di frazione con Colombo su assist di Vitinha che batte Montipò.

Il Grifone completa poi la rimonta nella ripresa con la rete del norvegese Thorsby di testa su cross di Ellertsson infiammando il pubblico genovese e dando i primi 3 punti casalinghi agli uomini di De Rossi ora quindicesimi in graduatoria.