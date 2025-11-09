9 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:15

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Piccoli: “Siamo indietro fisicamente ma oggi siamo stati sfortunati: è un punto di ripartenza”

Piccoli (Fonte Foto: ACF Fiorentina)

News

Piccoli: “Siamo indietro fisicamente ma oggi siamo stati sfortunati: è un punto di ripartenza”

Redazione

9 Novembre · 18:21

Aggiornamento: 9 Novembre 2025 · 18:21

TAG:

FiorentinaGenoapiccoli

Condividi:

di

Roberto Piccoli ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa. Le parole del centravanti viola

Roberto Piccoli ha parlato dalla sala stampa dello stadio Ferraris dopo il pareggio della Fiorentina contro il Genoa, queste le parole di Piccoli:

“Il mister ci ha dato tanto a livello mentale e qualche indicazioni da un punto di vista tattico, siamo stati sfortunati oggi, siamo indietro fisicamente, dobbiamo lavorare su quello ma anche da un punto di vista tecnico e tattico. Oggi partita tosta, su un campo difficile, ancora non ho capito come sia entrata la palla del gol del Genoa. In questo momento dobbiamo stare sul pezzo, in campionato può succedere di tutto, ho visto squadra partire malissimo e poi ripartire benissimo, dobbiamo avere un’altra mentalità.”

Sul risultato:
“E’ un periodo un po’ così, abbiamo preso un gol rocambolesco e il loro portiere ha fatto una grande parata su di me. E’ un punto di ripartenza”.

Sulla nazionale:
Io voglio fare bene con la Fiorentina, se mi chiamerà sarò contentissimo. Prima di tutto la Fiorentina per far vedere che mi posso meritare la Nazionale”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio