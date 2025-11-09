Piccoli: “Siamo indietro fisicamente ma oggi siamo stati sfortunati: è un punto di ripartenza”

Roberto Piccoli ha parlato dalla sala stampa dello stadio Ferraris dopo il pareggio della Fiorentina contro il Genoa, queste le parole di Piccoli:

“Il mister ci ha dato tanto a livello mentale e qualche indicazioni da un punto di vista tattico, siamo stati sfortunati oggi, siamo indietro fisicamente, dobbiamo lavorare su quello ma anche da un punto di vista tecnico e tattico. Oggi partita tosta, su un campo difficile, ancora non ho capito come sia entrata la palla del gol del Genoa. In questo momento dobbiamo stare sul pezzo, in campionato può succedere di tutto, ho visto squadra partire malissimo e poi ripartire benissimo, dobbiamo avere un’altra mentalità.”

Sul risultato:

“E’ un periodo un po’ così, abbiamo preso un gol rocambolesco e il loro portiere ha fatto una grande parata su di me. E’ un punto di ripartenza”.

Sulla nazionale:

“Io voglio fare bene con la Fiorentina, se mi chiamerà sarò contentissimo. Prima di tutto la Fiorentina per far vedere che mi posso meritare la Nazionale”.