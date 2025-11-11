Bucchioni: “Questa squadra non è libera di testa, bisogna cominciare a far punti per salvare la baracca”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista e direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni per commentare la situazione in casa viola: “A Genova è stata una partita inguardabile, il problema della Fiorentina rimane la testa prima che il fisico perché quando stai bene le gambe vanno da sole, quindi bisogna prima rimettere a posto il gruppo a livello mentale perché la Fiorentina è appesantita e gioca con paura. Vanoli deve resettare tutto perché questa squadra era nata per l’Europa, invece ora devi pensare a salvarti facendo dei punti per scavalcare qualcuno là dietro. A Genova abbiamo rischiato anche di perdere, quindi dobbiamo prenderci il punto e muovere la classifica.”

Prosegue: “La Fiorentina ha già giocato contro tutte le squadre che dovevi battere, quindi ora il calendario è duro e devi metterti sotto e lavorare seriamente. Ho visto una squadra più viva perché Vanoli ha riportato tutto su un’ottica diversa ed ora ha due settimane di lavoro che servono come il pane. Abbiamo dei giocatori che non nascono per lottare per la salvezza, di conseguenza deve essere bravo lui a far cambiare il modo di gioco con tanta umiltà.”

Su Vanoli: “Non lo conosco bene, potrebbe modificare anche il modulo, non va escluso niente. Lui ha personalità, è uno che viene dalla scuola di Conte e sa imporre il suo volere sul gruppo. Adesso sta a lui guardare gli allenamenti e cercare di proporre la soluzione migliore per la Fiorentina. Vanoli deve dare un’organizzazione di gioco dove tutti devono essere predisposti ad aiutare il compagno.”