La Fiorentina (finalmente) è matematicamente salva. Al Franchi finisce 0-0 con il Genoa, a vincere è la noia

Ancora una brutta partita della Fiorentina, cori all'indirizzo della squadra e pioggia di fischi

La Fiorentina di Paolo Vanoli oggi alle ore 15 affronta all’Artemio Franchi di Firenze il Genoa di Daniele De Rossi. Alla Viola manca un solo punto per l’aritmetica salvezza, dunque la speranza è che arrivi al termine della partita di oggi per mettere la parola fine a questa drammatica stagione.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio il Genoa. Al 7’ errore da matita rossa di Dodò, Vitinha calcia, De Gea risponde presente. Al 13’ tiro di Solomon respinto dalla difesa del Genoa. Al 19’ Dodò tenta una trivela che però non gli riesce, palla che si spegne sul fondo. Al 25’ buone ripartenza del Genoa con Colombo che manda al bar Fagioli e mette dentro per il taglio di Ekhator che calcia fuori dallo specchio. Al 35’ Colombo calcia, palla fuori. Al 39’ il primo squillo è del Genoa, punizione dentro, incornata di Ostigard che va più alto di Ranieri, ottima parata di De Gea a negare il gol del vantaggio ai rossoblù. Al 44’ Dodò accelera e mette palla al centro, Ellertsson salva il Genoa, alle sue spalle c’erano due calciatori viola. Al 45’ buon movimento di Braschi che calcia, palla sul fondo.

SECONDO TEMPO- Il primo possesso del secondo tempo è della Fiorentina. Al 46’ Ndour calcia dalla distanza, il pallone viene deviato in corner. Al 50’ ancora una buona occasione che viene però sprecata dai viola. Al 52’ angolo battuto sul secondo palo da Solomon, sul pallone arriva Ranieri che lo colpisce di testa, palla che si spegne però di poco a lato. Al 54’ contropiede del Genoa, Vitinha calcia di sinistro, col piede debole, De Gea para senza problemi. Al 58’ nel Genoa fuori Colombo, dentro Ekuban. Al 60’ Marcandalli dentro per Ekuban che calcia, palla deviata in angolo. Sul corner uscita a vuoto di De Gea, che ha accusato qualche problema muscolare già da qualche minuto, Vitinha calcia ma Fagioli salva sulla linea. Al 61’ fuori Braschi, al suo posto Piccoli. Al 70’ Ekibqn calcia, De Gea fa buona guardia, poi Gosens a salvare la Fiorentina. Ma l’arbitro fischia un fallo poi in favore dei viola. Al 71’ fuori Ekhator e Martin, dentro Malinovskyi e Latif. Al 72’ doppio cambio Fiorentina, fuori Mandragora e Ndour, dentro Brescianini e Fazzini. Al 74’ errore in impostazione di Brescianini, Ekuban calcia a lato. Al 79’ Brescianini mette dentro di testa, scontro tra Ostigard e Piccoli, il pallone resta lì, l’ex Cagliari allarga per Parisi che calcia ma colpisce Gosens. All’82’ fuori nel Genoa Marcandalli e Amorim, al suo posto Masini e Doucoure. All’86’ fuori Parisi, dentro Gudmundsson. Al 92’ Gudmundsson calcia, pallone in curva. Dopo 4’ arriva il triplice fischio.