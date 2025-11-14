14 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:45

Cecchi: “Vanoli sta dando carattere, la Fiorentina deve iniziare a mettersi la tuta da operaio”

Mirko Carmignani

14 Novembre

Il giornalista ha parlato oggi in radio per parlare del momento dei gigliati ancora a secco di vittorie in campionato

A Radio Bruno è intervenuto Stefano Cecchi per parlare della Fiorentina: “A Genova abbiamo visto più carattere, si tratta di una piccola fiammella a cui bisogna attaccarsi sperando che ci faccia imbeccare la giusta via per uscire da questo brutto momento. Niente di trascendentale, ma almeno abbiamo reagito allo svantaggio e l’abbiamo ribaltata, fatto che non accadeva mai. Mi è piaciuto subito Vanoli perché ha fatto capire che bisogna essere operai e raccogliere punti ovunque anche in modo sporco, ma voglio vederlo alla lunga sul campo perché anche di Pioli ero soddisfatto dopo l’arrivo.”

Prosegue: “Mi aspetto una squadra operaia che entra in campo con la tuta blu e la fiamma ossidrica con tanta voglia di fare e con un carattere ritrovato dopo essersi sempre polverizzata continuamente nel corso della stagione. Con la Juventus, la Fiorentina deve costruire il suo trampolino per riprendersi giocando sulla grinta e sulla compattezza senza credere di andare alla pari perché il gap è troppo ampio ora come ora, ma potrebbe essere la gara buona per cominciare il campionato in un altro verso.”

 

