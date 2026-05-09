Convocati Fiorentina-Genoa: Vanoli non ritrova Kean, l'attaccante non è a disposizione per il Genoa
Vanoli deve fare a meno ancora di Kean
Il mister Paolo Vanoli ha diramato la lista dei giocatori convocati dalla Fiorentina per la gara di domani del Franchi contro il Genoa.
1) BRASCHI Riccardo
2) BALBO VIEIRA Luis Francisco
3) BRESCIANINI Marco
4) CHRISTENSEN Oliver (P)
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) FABBIAN Giovanni
9) FAGIOLI Nicolò
10) FAZZINI Jacopo
11) FORTINI Niccolò
12) GOSENS Robin Everardus
13) GUDMUNDSSON Albert
14) HARRISON Jack Davi
15) KOŠPO Eman
16) KOUADIO Eddy Nda Konan
17) LEZZERINI Luca (P)
18) MANDRAGORA Rolando
19) NDOUR Cher
20) PARISI Fabiano
21) PICCOLI Roberto
22) PONGRAČIĆ Marin
23) RANIERI Luca
24) RUGANI Daniele
25) SOLOMON Manor
Ancora assente Moise Kean che non ha recuperato dal problema alla tibia che lo sta tormentando da diverso tempo. Per il resto rimangono gli stessi componenti della rosa del match di Roma