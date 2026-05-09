Convocati Fiorentina-Genoa: Vanoli non ritrova Kean, l'attaccante non è a disposizione per il Genoa

Vanoli deve fare a meno ancora di Kean

Il mister Paolo Vanoli ha diramato la lista dei giocatori convocati dalla Fiorentina per la gara di domani del Franchi contro il Genoa.

1) BRASCHI Riccardo

2) BALBO VIEIRA Luis Francisco

3) BRESCIANINI Marco

4) CHRISTENSEN Oliver (P)

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FABBIAN Giovanni

9) FAGIOLI Nicolò

10) FAZZINI Jacopo

11) FORTINI Niccolò

12) GOSENS Robin Everardus

13) GUDMUNDSSON Albert

14) HARRISON Jack Davi

15) KOŠPO Eman

16) KOUADIO Eddy Nda Konan

17) LEZZERINI Luca (P)

18) MANDRAGORA Rolando

19) NDOUR Cher

20) PARISI Fabiano

21) PICCOLI Roberto

22) PONGRAČIĆ Marin

23) RANIERI Luca

24) RUGANI Daniele

25) SOLOMON Manor

Ancora assente Moise Kean che non ha recuperato dal problema alla tibia che lo sta tormentando da diverso tempo. Per il resto rimangono gli stessi componenti della rosa del match di Roma