Genoa-Fiorentina finisce 2-2! Piccoli illude i viola, ma poco dopo Colombo sigla il pareggio

La Fiorentina ancora non trova la prima vittoria stagionale!

Oggi alle ore 15 al Ferraris, la Fiorentina di Paolo Vanoli è ospite del Genoa di Daniele De Rossi, in una partita che è uno scontro per la salvezza. La Viola è ancora a caccia della prima vittoria in Serie A, oggi dovrà fare i conti anche con l'assenza di Moise Kean, fermato da una botta alla tibia.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio è la Fiorentina di Vanoli. Al 5’ Pablo Marì chiude l’azione calciando da fuori, palla in curva. Al 14’ Genoa in vantaggio! Martin batte dentro la punizione, Ostigard brucia sul tempo Mandragora e colpisce di testa il pallone che si insacca alle spalle di De Gea. Al 17’ Gudmundsson si apre con mette dentro per Piccoli che anticipa il difensore ma non prende il pallone che viene deviato in corner. Al 18’ calcio d’angolo battuto dentro da Nicolussi Caviglia, braccio largo di Colombo, Guida fischia rigore. Al 20’ Gudmundsson glaciale dal dischetto, piazza la palla dell’1-1 sotto i fischi della sua ex gradinata. Al 23’ Pongracic aggancia Vitinha, Guida lo ammonisce. Al 26’ giallo per proteste a Vanoli. Al 35’ Fortini calcia sul secondo palo, Mandragora ci prova ma Leali fa buona guardia. Al 39’ ottima chiusura di Fortini su Cuffy. Al 41’ giallo per Ranieri che travolge Colombo. Al 42’ Martin mette dentro un’ottima palla, bravo Pablo Marì a spedirla in angolo. Al 43’ Martin crossa al centro dell’area per Marcandalli che non riesce ad indirizzare il pallone, fa buona guardia De Gea. Al 44’ Cuffy la mette sul primo palo per Colombo che colpisce senza trovare lo specchio.

SECONDO TEMPO- Al 47’ scoppia la polemica a Marassi, Ranieri colpisce il pallone con la mano larga. Il VAR chiama Guida all’OFR, è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Colombo che calcia debolmente ma De Gea intuisce e nega la rete del vantaggio ai rossoblù. Al 53’ gran botta dalla distanza di Fortini, palla che viene deviata in corner. Al 57’ doppio rimpallo vinto da Gudmundsson, Sohm imbuca sulla verticale per Piccoli che freddo di sinistro batte Leali. Al 60’ il Genoa fa 2-2. Da terra di contro alzo Colombo sigla la rete del 2-2 ma tante le cose da rivedere sull’azione da parte del VAR. Confermata la rete del Genoa. Al 65’ doppio cambio nella Fiorentina, fuori Ranieri e Fortini, dentro Parisi e Viti. Al 66’ fuori Colombo, dentro Ekhator. Al 67’ fuori Martin. Al 74’ grande giocata di Piccoli che calcia, Leali gli nega la doppietta. Al 74’ doppio cambio nei viola, fuori Gudmundsson e Sohm, dentro Ndour e Dzeko. Al 75’ nel Genoa dentro Carboni e Masini, fuori Vitinha e Martin. All’84’ fuori Piccoli, al suo posto Fazzini. All’84’ giallo per Ellertsson. All’89’ giallo per proteste a Dodò. Al 91’ sulla girata di Masini, ottima parata di polso di De Gea.