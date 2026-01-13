Di Marzio:”Baldanzi vicino al Genoa di De Rossi, la Fiorentina non ha affondato per il giocatore della Roma”

Il Genoa è molto vicino a chiudere il colpo Tommaso Baldanzi dalla Roma.

Sembra vicina alla conclusione la trattativa che porterà l’ex calciatore dell’Empoli verso una nuova sfida lontana dalla capitale.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, Baldanzi sarebbe vicino a vestire la maglia rossoblù del Genoa allenato da Daniele De Rossi che ha lavorato con lui alla Roma.

La Fiorentina dopo aver trattato il giocatore negli ultimi giorni, sembra aver deciso di non affondare il colpo per il trequartista toscano ed ha chiuso oggi per Harrison, lasciando strada spianata al Genoa che potrebbe piazzare un colpo molto importante per la zona salvezza.